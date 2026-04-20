Биологический возраст пациентов начали определять в центрах здоровья в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Биологический возраст пациентов, в том числе, для борьбы с ожирением, начали определять в центрах здоровья, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Мы определяем биологический возраст, и если (он) на пять лет превышает хронологический возраст (...), тогда мы занимаемся поиском причин этого преждевременного старения", - сказала Драпкина на пресс-конференции в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство".

По ее словам, у пациентов период более быстрого старения организма совпадет с ожирением.

Драпкина сообщила, что в центрах здоровья проводят диспансерное наблюдение за факторами риска ожирения, а затем за самим заболеванием.

Помимо этого, в центрах создают индивидуальные рекомендации по питанию, а также набор персонализированных физических упражнений для пациентов.

Помимо этого, в центрах здоровья и центрах здорового долголетия будут определять предриски заболевания.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что 40% населения в России имеет избыточный вес.