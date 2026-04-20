В РФ запустят первую в стране программу комплексного изучения проблем ожирения

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Первую в стране программу по комплексному изучению проблем избыточной массы тела и ожирения "Орбита" запустят в России. Oна позволит выработать алгоритмы мер для борьбы с этим заболеванием, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Я бы хотела получить четкий ответ по поводу того, какие детерминанты развития ожирения возникают в стране, в каждом регионе, каждом муниципалитете, чтобы дать таргетные рекомендации (...). Мы получим абсолютно ясную, четкую картину, как управлять процессом снижения веса", - сказала Драпкина на пресс-конференции в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство".

Программа является первой в России масштабной инициативой по комплексному изучению ожирения как междисциплинарной проблемы, охватывающей медицинские, социальные и экономические аспекты. Программа объединит пациентов из восьми федеральных округов страны и станет основой для системного анализа проблемы на уровне национального здоровья.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что 40% населения в России имеет избыточный вес, это ведет к различным заболеваниям и дисгормональным нарушениям. Распространенность ожирения в стране среди взрослого населения, по его словам, составляет почти 25%.