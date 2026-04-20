В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России отмечается увеличение распространенности детского ожирения, особенно среди мальчиков. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Есть такая тенденция увеличения распространенности детского ожирения. В основном, более тучными стали мальчики", - сказала

Драпкина в понедельник на пресс-конференции в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство".

Драпкина сообщила, что, согласно исследованию, ожирение в детском возрасте – самый постоянный фактор, которые затем встречается и во взрослом возрасте, особенно у мальчиков.

По ее словам, ожирение в настоящее время отмечается и у мужчин, и у женщин; показатель "абсолютно сравнялся".

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что общая заболеваемость населения России ожирением за пять лет увеличилась на 52%; более чем у 500 тыс. россиян ежегодно впервые диагностируется ожирение.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что 40% населения в России имеет избыточный вес, это ведет к различным заболеваниям и дисгормональным нарушениям. Распространенность ожирения в стране среди взрослого населения, по его словам, составляет почти 25%.

