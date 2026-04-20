Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации European Youth Forum (входит в реестр иноагентов - ИФ), сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Youth Forum" ,- сообщили в Генпрокуратуре.

Форум был создан в 1996 году, зарегистрирован в Бельгии.

"Изначально Европейский молодежный форум позиционировал себя как площадку для развития молодежной политики и работы с молодыми людьми. Однако с началом специальной военной операции организация продемонстрировала откровенно враждебную позицию по отношению к России", - заявили в Генпрокуратуре.

Так, по данным прокуроров, на своих официальных ресурсах организация "систематически распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию".

"Показательным стало исключение из членов форума Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России", которая состояла в нем с 2006 года. Причина – "несоответствие действий российской организации заявленной миссии и видению Европейского молодежного форума", - отметили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ
