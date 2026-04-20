Госдума вернулась к вопросу продления СПИК для автопрома

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности одобрил поправку, позволяющую продлить до 31 декабря 2033 г. специальные инвестиционные контракты (СПИК) в автомобильной промышленности, решение о заключении которых было принято до августа 2019 г., даже если сам контракт был подписан позднее.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№1156624-8), который в рамках первого чтения регулировал госконтроль за отдельными видами промышленной продукции.

Сейчас право на продление СПИК в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 г. в случае введения иностранных санкций (против РФ или инвестора) действует только в отношении контрактов, заключенных с участием России до вступления закона №290-ФЗ в силу, т.е. до августа 2019 г. Контракты, которые были одобрены до августа 2019 г., но подписаны позже, под эту норму не подпадают.

Поправка вносит изменения в переходные положения закона №290-ФЗ о СПИК 2.0 и распространяет на одобренные контракты тот же защитный режим, что действует для СПИК, заключенных до вступления закона в силу, в том числе возможность продления срока в случае введения иностранных санкций против инвестора или России.

Под действие нормы подпадает тульский завод китайского концерна Great Wall Motor, выпускающий автомобили под маркой Haval. Завод получил одобрение межведомственной комиссии еще по старым правилам СПИК 1.0, однако контракт с Минпромторгом был подписан 23 сентября 2020 г. - уже после вступления в силу обновленного механизма, что лишало предприятие права на продление.

Ранее глава думского комитета Владимир Гутенев вносил самостоятельный законопроект с аналогичной нормой (№1133086-8), однако в феврале он был отозван. Теперь положение включено в более широкий законодательный пакет.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на планерном заседании Госдумы 22 апреля.