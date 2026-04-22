Принят закон о возможности продления до конца 2033 года ряда СПИК для автопрома

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет продлить до 31 декабря 2033 года специальные инвестиционные контракты (СПИК) в автомобильной промышленности, решение о заключении которых было принято до августа 2019 года, даже если сам контракт был подписан позднее.

Такую поправку внесли в апреле в законопроект № 1156624-8, который в рамках первого чтения регулировал госконтроль за отдельными видами промышленной продукции.

Сейчас право на продление СПИК в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года в случае введения иностранных санкций (против России или инвестора) действует только в отношении контрактов, заключенных с участием России до вступления закона 290-ФЗ в силу, т.е. до августа 2019 года. Контракты, которые были одобрены до августа 2019 года, но подписаны позже, под эту норму не подпадают.

Принятая поправка вносит изменения в переходные положения закона № 290-ФЗ о СПИК 2.0 и распространяет на одобренные контракты тот же защитный режим, что действует для СПИК, заключенных до вступления закона в силу, в том числе возможность продления срока в случае введения иностранных санкций против инвестора или России.

Под действие нормы подпадает тульский завод китайского концерна Great Wall Motor, выпускающий автомобили под маркой Haval. Завод получил одобрение межведомственной комиссии еще по старым правилам СПИК 1.0, однако контракт с Минпромторгом был подписан 23 сентября 2020 года - уже после вступления в силу обновленного механизма, что лишало предприятие права на продление.

