Из Госдумы отозвали поправки о продлении СПИК для тульского завода Great Wall

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности снял с рассмотрения палаты законопроект № 1133086-8, предлагавший продлить до 31 декабря 2033 года специальные инвестиционные контракты (СПИК) в автомобильной промышленности, заключенные после августа 2019 года, если решение об их подписании было принято ранее.

Документ внес в парламент в конце января глава комитета Владимир Гутенев. Уведомление об отзыве и снятии с рассмотрения опубликовано в электронной базе данных парламента.

СПИК - механизм государственной поддержки крупных промышленных инвестпроектов, когда государство гарантирует стабильность налоговых и других условий инвестору, а последний берет на себя обязательства по объемам инвестиций, локализации производства и другим показателям.

Первоначальный механизм СПИК (СПИК 1.0) был введен законом "О промышленной политике" от 31 декабря 2014 года. Заявка инвестора оценивалась без конкурсного отбора, минимальный порог инвестиций составлял 750 млн рублей (без НДС), срок действия контракта - до 10 лет. В августе 2019 года законом № 290 был введен обновленный механизм СПИК 2.0 с другими условиями. Для заключения СПИК 2.0 инвестор должен пройти конкурсный отбор через государственную информационную систему промышленности, ограничения по минимальной сумме инвестиций отсутствуют, но срок действия контракта - до 15 лет (при инвестициях до 50 млрд рублей) или до 20 лет (свыше 50 млрд рублей). Одновременно для контрактов, заключенных по старым правилам, были установлены переходные положения, в частности возможность продления СПИК в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года.

Отозванный из Госдумы законопроект позволял продлевать до 2033 года СПИК в автомобильной промышленности, если решение об их заключении было принято до 13 августа 2019 года, даже если сам контракт подписали позже. В нем уточнялось, что в Тульской области находится автозавод, заключивший СПИК с участием РФ 23 сентября 2020 года на основании положительного решения межведомственной комиссии, принятого до вступления закона о СПИК 2.0 в силу.

Речь идет о контракте, который в конце сентября 2020 года Минпромторг подписал с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", контролируемым китайским автоконцерном Great Wall Motor, выпускающим в России автомобили под маркой Haval. Завод получил одобрение на СПИК еще до августа 2019 года, когда действовали старые правила СПИК 1.0, но сам контракт был подписан 23 сентября 2020 года - уже после вступления в силу закона N290, который ввел СПИК 2.0.