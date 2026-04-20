Минобороны РФ сообщило о полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU -Е Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили четырехчасовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - заявили в министерстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны.