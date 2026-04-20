Лавров призвал главу МИД Ирана сохранить перемирие с США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, подтвердили в российском МИД.

"А.Аракчи проинформировал С.В.Лаврова о позиции Исламской Республики в связи с допущенными Соединенными Штатами нарушениями режима прекращения огня, включая незаконную морскую блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза", - говорится в сообщении.

С российской стороны "вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах," и "отмечена важность продолжения дипломатических усилий, направленных на удержание ситуации от бесконтрольной эскалации и недопущения рецидива вооруженной конфронтации".

"Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива. Иранская сторона подтвердила готовность делать все от нее зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через упомянутую водную артерию", - подчеркнули в МИД России.

Ранее об этой беседе сообщили в Иране.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

На досрочном ЕГЭ нарушителя со шпаргалкой выявил ИИ

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1793 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов