Лавров призвал главу МИД Ирана сохранить перемирие с США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, подтвердили в российском МИД.

"А.Аракчи проинформировал С.В.Лаврова о позиции Исламской Республики в связи с допущенными Соединенными Штатами нарушениями режима прекращения огня, включая незаконную морскую блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза", - говорится в сообщении.

С российской стороны "вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах," и "отмечена важность продолжения дипломатических усилий, направленных на удержание ситуации от бесконтрольной эскалации и недопущения рецидива вооруженной конфронтации".

"Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива. Иранская сторона подтвердила готовность делать все от нее зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через упомянутую водную артерию", - подчеркнули в МИД России.

Ранее об этой беседе сообщили в Иране.