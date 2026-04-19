CNN сообщил, что иранская делегация прибудет в Исламабад во вторник

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Делегация из Ирана планирует прибыть в Пакистан на переговоры с США во вторник, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, состав делегации будет тем же, что на предыдущем раунде. Таким образом, в Исламабад прибудут, в частности, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

CNN также утверждает, что если контакты будут идти хорошо, в среду стороны совместно объявят о продлении срока действия режима прекращения огня.

Иранская сторона пока официально не подтверждала согласие на новый раунд переговоров с США.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики прибудут в Пакистан в понедельник вечером. Западные СМИ отмечают, что сами переговоры, вероятно, пройдут во вторник.

Предыдущий раунд переговоров тоже прошел в Пакистане, в Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
