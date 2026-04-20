Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили вопросы прекращения огня на Ближнем Востоке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провели телефонный разговор и обсудили региональные события и вопросы, связанные с прекращением огня на Ближнем Востоке, сообщает Mehr.

Ранее в этот день "Аль-Джазира" сообщила, что руководство Пакистана готовится к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах.

Президент США Дональд Трамп подтвердил New York Post, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом летит в Исламабад для переговоров с Ираном.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.