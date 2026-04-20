Tasnim сообщило, что Иран по-прежнему не согласен возобновить переговоры с США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иран не изменил мнения относительно отказа от участия в переговорах с США, так как считает требования Вашингтона на переговорах чрезмерными, а сам процесс на данном этапе неконструктивным, сообщает агентство Tasnim.

"До тех пор, пока США будут рассматривать этот вопрос нереалистично и подходить к переговорам с теми же просчетами, которые привели к их тяжелому поражению на военной арене, переговоры будут просто пустой тратой времени, и Иран не будет содействовать США в этом затянувшемся процессе", - сказано в публикации.

По информации Tasnim, одно из главных препятствий на пути переговоров - блокада США иранских портов. По сведениям агентства, позицию Тегерана по этой проблеме передали пакистанскому посреднику, который заявил 20 апреля, что обсудил его с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в Иране осознают возможный сценарий, заключающийся в том, что "переговоры являются обманом", и поэтому Тегеран готов к новой военной конфронтации.

"Аль-Джазира" ранее 20 апреля сообщала, что власти Пакистана готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах.

Президент США Дональд Трамп подтвердил New York Post, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом летит в Исламабад для переговоров с Ираном.