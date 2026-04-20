Германия и Бразилия намерены укреплять сотрудничество в сфере вооружений и сырья

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва договорились укреплять сотрудничество стран в сфере вооружений и сырья, а также удвоить торговлю в ближайшие годы, сообщает в понедельник Handelsblatt.

"Мы хотим совместно развивать сильные стороны наших экономик как важных торговых партнеров (...) Мы углубляем сотрудничество в области критически важных сырьевых материалов", - сказал Мерц на совместном с Лулой да Силвой выступлении после консультаций германского и бразильского правительств в Ганновере.

Кроме того, Мерц заявил, что рассматривает соглашение ЕС о свободной торговле с MERCOSUR (рынок стран Южной Америки) как "альтернативу новой политике великих держав".

"Это наш ответ на масштабные потрясения, которые мы сейчас переживаем", - отметил немецкий канцлер.

