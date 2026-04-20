Перечень координаторов регистрации российских доменов утвержден правительством

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило официальный перечень автономных некоммерческих организаций, которые будут координировать деятельность по регистрации доменных имён в зонах .ru, .рф, и .su, сообщила в понедельник пресс-служба Минцифры РФ.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, уточнили в министерстве.

Согласно документу, в список вошли две организации: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - для доменов .ru и .рф и АНО "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей" - для домена .su.

"Эти организации уже много лет ведут работу с регистраторами доменных имён. Они обладают информацией о регистрациях и ведут перечень зарегистрированных доменных имён. Для осуществления деятельности по регистрации доменных имён компании-регистраторы заключают соглашения с координаторами", - отметили в пресс-службе Минцифры.

Кроме того, добавили там, "с 1 сентября 2026 года только координаторы будут осуществлять в соответствующих доменах верхнего уровня деятельность по регистрации доменных имён второго уровня госорганов, государственных и муниципальных учреждений, госкомпаний".

"Принятый правительством документ поможет упорядочить деятельность координаторов и приведёт существующую практику в соответствие с законом. Работа по совершенствованию законодательства ведётся в рамках реализации новых норм федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", принятых в декабре 2025 года", - заявили в Минцифры.