Подлодка Тихоокеанского флота выполнила учебные стрельбы в Японском море

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" соединения подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил торпедные стрельбы по отряду кораблей условного противника в морском полигоне акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ во вторник.

"По плану боевой подготовки флота проведено тактическое учение, в ходе которого экипажу подводной лодки "Волхов" была поставлена задача скрытно выйти к групповой цели и атаковать отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

Подводникам, несмотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, обнаружить корабли, имитировавшие десантный отряд, и с выгодной позиции атаковать группу надводных кораблей. Стрельба была проведена двумя учебными торпедами с соблюдением требований безопасности.

После выполнения боевого упражнения подводная лодка "Волхов" отработала задачу скрытного выхода из района и уклонения от преследования противолодочников.

 Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

 Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным

 АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

 Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

