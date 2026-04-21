Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Камчатки

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, которое произошло во вторник днем в акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 68 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 29 км под морским дном.

По данным геофизиков, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение могло ощущаться силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

