АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Все круизные лайнеры покинули Персидский залив после открытия Ираном Ормузского пролива, круизы по заливу на следующий зимний сезон отменены, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"После объявления 10-дневного перемирия между Израилем и Ливаном, которое начало действовать с полуночи 17 апреля, Иран открыл Ормузский пролив. Выйти по нему из Персидского залива смогли все коммерческие суда, включая круизные лайнеры, которые с 28 февраля были вынуждены оставаться в портах ОАЭ и Катара. Лайнеры компаний Celestyal Cruises, TUI Cruises, MSC Cruises, Aroya Cruises отправились в порты Омана", - говорится в сообщении.

После окончания программы в Персидском заливе в марте большинство судов должны были совершать круизы по Средиземному морю и вокруг стран Северной Европы.

"На данный момент известно об отменах круизов компании Celestyal Cruises до конца апреля. Первые круизы лайнеров состоятся 1 и 2 мая, когда Celestyal Discovery совершит короткий 3-дневный круиз по греческим островам, а Celestyal Journey 7-дневное путешествие по Греции, Италии и Хорватии. Компания MSC Cruises отменила три рейса по норвежским фьордам вплоть до 17 мая. Отменен и круиз TUI Cruises в Южную Африку", - сообщила АТОР.

Компании, организующие круизы по Персидскому заливу, уже объявили об отмене программ на зимний сезон 2026-2027 годов.

"От будущего сезона уже отказались Aida Cruises и Costa Crociere, TUI Cruises и MSC Cruises. Запланированный дебют лайнера EXP LORA II компании Explora Journeys в Персидском заливе также не состоится - судно будет ходить по Средиземному морю. В то же время, в MSC подтверждают планы вернуть лайнер MSC World Europa в регион Ближнего Востока в зимний сезон 2027-2028 годов", - подытожили в АТОР.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
