Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным

Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Никаких новых усложнений для выпускников девятых классов при сдаче устного экзамена по истории как допуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ) не будет, уровень сложности сделают адекватным, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Много лет в экзаменах была только письменная часть. И звучали претензии: дети разучиваются говорить, у вас всё только письменно. Когда мы решаем проводить устный экзамен, нам говорят: "Нет, оставьте письменную часть". Угодить всем невозможно, но мы уверены, что никаких новых усложнений для детей не будет", - сказал Музаев в интервью газете "Ведомости".

По его словам, когда впервые вводится что-то новое, как, например, компьютерный экзамен по информатике, уровень сложности всегда стараются делать адекватным. "Это нужно, чтобы экзамен для учителей и ребят не стал шоком и краш-тестом", - отметил глава Рособрнадзора.

Он добавил, что устный экзамен по истории будет проходить не в июне, а, как и собеседование по русскому языку, где-то в феврале.

"История - это первый предмет, по которому есть единая программа и учебники, а значит, можно сформировать задание по темам, которые проходят к моменту сдачи экзамена. Сейчас прорабатываются подходы к такому новому формату, и мы обязательно будем обсуждать модели проведения устного экзамена с педагогическим сообществом, устроим общественное обсуждение, а также проведем апробацию", - сообщил Музаев.

На вопрос о том, может ли устная часть в перспективе появиться в ЕГЭ по истории, он ответил: "Сначала надо апробировать то, что предложат наши специалисты, но очень важно, чтобы и устный экзамен проходил честно. Если учителя снова начнут "дарить" оценки в одних субъектах, а в других все будет сделано четко и строго, то средние оценки будут "разваливаться". В таких условиях мы не поймем реальный уровень исторического образования".

Глава ведомства подчеркнул, что нужна модель, при которой будут выставляться объективные и правильные оценки, в настоящее время идет работа по созданию такой модели.

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9-го класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".

Рособрнадзор Анзор Музаев ОГЭ
Новости по теме

Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным

 Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

 АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

 Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

На досрочном ЕГЭ нарушителя со шпаргалкой выявил ИИ

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

 Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана
