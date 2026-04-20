Уровень сложности устного экзамена по истории в 9-м классе обещают сделать адекватным

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Никаких новых усложнений для выпускников девятых классов при сдаче устного экзамена по истории как допуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ) не будет, уровень сложности сделают адекватным, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Много лет в экзаменах была только письменная часть. И звучали претензии: дети разучиваются говорить, у вас всё только письменно. Когда мы решаем проводить устный экзамен, нам говорят: "Нет, оставьте письменную часть". Угодить всем невозможно, но мы уверены, что никаких новых усложнений для детей не будет", - сказал Музаев в интервью газете "Ведомости".

По его словам, когда впервые вводится что-то новое, как, например, компьютерный экзамен по информатике, уровень сложности всегда стараются делать адекватным. "Это нужно, чтобы экзамен для учителей и ребят не стал шоком и краш-тестом", - отметил глава Рособрнадзора.

Он добавил, что устный экзамен по истории будет проходить не в июне, а, как и собеседование по русскому языку, где-то в феврале.

"История - это первый предмет, по которому есть единая программа и учебники, а значит, можно сформировать задание по темам, которые проходят к моменту сдачи экзамена. Сейчас прорабатываются подходы к такому новому формату, и мы обязательно будем обсуждать модели проведения устного экзамена с педагогическим сообществом, устроим общественное обсуждение, а также проведем апробацию", - сообщил Музаев.

На вопрос о том, может ли устная часть в перспективе появиться в ЕГЭ по истории, он ответил: "Сначала надо апробировать то, что предложат наши специалисты, но очень важно, чтобы и устный экзамен проходил честно. Если учителя снова начнут "дарить" оценки в одних субъектах, а в других все будет сделано четко и строго, то средние оценки будут "разваливаться". В таких условиях мы не поймем реальный уровень исторического образования".

Глава ведомства подчеркнул, что нужна модель, при которой будут выставляться объективные и правильные оценки, в настоящее время идет работа по созданию такой модели.

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9-го класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".