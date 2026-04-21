Контактная сеть повреждена на станции Персиановка СКЖД, задерживаются 15 поездов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В результате постороннего вмешательства на станции Персиановка повреждена контактная сеть, задерживаются 15 поездов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время до трех часов задерживаются поезда № 50 Санкт-Петербург - Кисловодск, № 126 Москва - Новороссийск, № 138 Нижний Новгород - Кисловодск, № 326 Пермь - Новороссийск, № 28 Москва - Симферополь, № 36 Санкт-Петербург - Адлер, № 84 Москва - Адлер, № 4 Москва - Кисловодск, № 418 Самара - Адлер, № 143 Кисловодск - Москва, № 11 Анапа - Москва, № 125 Новороссийск - Москва, № 339 Новороссийск - Нижний Новгород, № 49 Кисловодск - Санкт-Петербург, № 249 Новороссийск - Москва.

Курсирование пригородных поездов при этом не отменяется, добавили в пресс-службе.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием.