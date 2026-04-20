Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Нефтяное пятно в Черном море, снятие ограничений на полеты в ОАЭ и гражданка Германии, участвовавшая в подготовке теракта в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разлив нефтепродуктов ликвидируют в Черном море после атаки БПЛА на Туапсе. В море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта. Площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. квадратных метров. Между тем тушение пожара на морском терминале в порту Туапсе продолжается.

- Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

- Соглашение между США и Ираном может быть подписано уже в понедельник вечером, сообщил Дональд Трамп. При этом иранское агентство "Тасним" сообщает, что Тегеран не изменил мнения относительно отказа от участия в переговорах с США, так как считает требования Вашингтона чрезмерными.

- Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске на объекте правоохранительных органов. Также задержан гражданин одной из республик Центральноазиатского региона, который должен был активировать бомбу в рюкзаке, женщина должна была погибнуть.

- Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей. Завершена оценка акций золотодобывающей компании и других юрлиц, входящих в группу ЮГК, активы которой по решению суда в прошлом году перешли в собственность государства.

- Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

- Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2025 в 110 рублей на акцию.

- Валентина Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой. Она призвала добиваться равномерного расселения, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи".