Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Нефтяное пятно в Черном море, снятие ограничений на полеты в ОАЭ и гражданка Германии, участвовавшая в подготовке теракта в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разлив нефтепродуктов ликвидируют в Черном море после атаки БПЛА на Туапсе. В море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта. Площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. квадратных метров. Между тем тушение пожара на морском терминале в порту Туапсе продолжается.

- Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

- Соглашение между США и Ираном может быть подписано уже в понедельник вечером, сообщил Дональд Трамп. При этом иранское агентство "Тасним" сообщает, что Тегеран не изменил мнения относительно отказа от участия в переговорах с США, так как считает требования Вашингтона чрезмерными.

- Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске на объекте правоохранительных органов. Также задержан гражданин одной из республик Центральноазиатского региона, который должен был активировать бомбу в рюкзаке, женщина должна была погибнуть.

- Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей. Завершена оценка акций золотодобывающей компании и других юрлиц, входящих в группу ЮГК, активы которой по решению суда в прошлом году перешли в собственность государства.

- Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

- Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2025 в 110 рублей на акцию.

- Валентина Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой. Она призвала добиваться равномерного расселения, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи".

Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

 Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

 АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

 Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1793 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов