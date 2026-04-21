Три человека погибли на туристическом маршруте в Бурятии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Тела трех человек найдены на одном из туристических маршрутов в Окинском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России.

"На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе по предварительным данным погибли три человека от переохлаждения. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группа была зарегистрирована.

На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Республиканская прокуратура уточняет, что тела погибших обнаружены в ночь с 20 на 21 апреля. Группа туристов прибыла в Бурятию из Красноярска.