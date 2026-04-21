Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск, отметил ее успехи в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России во вторник.

"В ходе работы на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, подводя итоги работы начальник Генштаба отметил успехи "Южной" группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

В ведомстве также сообщили, что Герасимов "вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий".