"Южная" группировка активно продвигается в направлении Славянска и Краматорска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что "Южная" группировка войск активно продвигается на широком фронте в направлении городов Славянск и Краматорск в ДНР.

"На северном фланге группировки соединения и воинские части 3-ей армии активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска", - сказал Герасимов в ходе работы на пункте управления "Южной" группировки войск.

"Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и семи километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке", - заявил начальник Генштаба.

Подразделения "Южной" группировки войск также продвигаются вглубь жилой застройки в Константиновке в ДНР, идут бои в пригородах, сообщил Герасимов.

"В Константиновке штурмовые подразделения "Южной" группировки войск наносят поражение формированиям противника и продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города", - заявил он.

"Кроме того, идут бои в пригородах Константиновки - в населенных пунктах Новодмитровка и Ильиновка", - сообщил начальник Генштаба.