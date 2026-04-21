"Южная" группировка активно продвигается в направлении Славянска и Краматорска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что "Южная" группировка войск активно продвигается на широком фронте в направлении городов Славянск и Краматорск в ДНР.

"На северном фланге группировки соединения и воинские части 3-ей армии активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска", - сказал Герасимов в ходе работы на пункте управления "Южной" группировки войск.

"Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и семи километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке", - заявил начальник Генштаба.

Подразделения "Южной" группировки войск также продвигаются вглубь жилой застройки в Константиновке в ДНР, идут бои в пригородах, сообщил Герасимов.

"В Константиновке штурмовые подразделения "Южной" группировки войск наносят поражение формированиям противника и продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города", - заявил он.

"Кроме того, идут бои в пригородах Константиновки - в населенных пунктах Новодмитровка и Ильиновка", - сообщил начальник Генштаба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Генштаб РФ Валерий Герасимов СВО Южная группировка
В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

 Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 97 украинских БПЛА

Самарский губернатор сообщил об попытке ВСУ атаковать промпредприятия региона

Три человека погибли на туристическом маршруте в Бурятии

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Контактная сеть повреждена на станции Персиановка СКЖД, задерживаются 15 поездов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1805 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов