В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД РФ пресекли в Ярославской области деятельность трех преступных групп, организовавших работу сим-боксов для украинских мошеннических колл-центров, сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"На территории Ярославской области пресечена деятельность трёх межрегиональных преступных групп, содействовавших украинским колл-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств для их последующего использования в интересах ВСУ", - заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемые организовали работу сим-боксов, которыми пользовались телефонные мошенники.

В ходе обысков в Ярославле изъято 4 сим-бокса, более 2 тыс. сим-карт и иное оборудование.

Следственным управлением областного УМВД возбуждены три уголовных дела по части 3 статьи 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).

"Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ, не уточнив число фигурантов дела.

В ЦОС сообщили, что "сим-боксы, используемые задержанными лицами, являлись составной частью инфраструктуры украинских мошеннических колл-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации".

В связи с этим, добавили в спецслужбе, ведется работа по переквалификации деятельности задержанных по статьям 275 (госизмена), 205 (теракт), 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступная деятельность фигурантов позволила похитить у россиян свыше 8 млн рублей.

При этом в общей сложности, по данным полиции, в схеме были задействованы более десятка человек.

"Предполагаемый лидер сообщества выполнял роль руководителя операторов GSM-шлюзов. К противоправной деятельности было привлечено ещё десять человек. В составе преступного сообщества также были курьеры", - уточнила представитель министерства.