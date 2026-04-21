Мантуров заявил о готовности РФ отправить на орбиту первого узбекского космонавта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова помочь Узбекистану в подготовке и отправке на околоземную орбиту первого национального космонавта, а также в запуске первого научного спутника, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев озвучил амбициозную задачу по подготовке и отправке на околоземную орбиту первого национального космонавта и запуск в космос первого искусственного спутника", - сказал Мантуров журналистам в ходе рабочего визита в Узбекистан.

"Как стратегический партнер Узбекистана, мы приветствуем эти планы и готовы задействовать весь наш богатый опыт и компетенции, чтобы всесторонне помочь их реализации", - заявил он.

16 февраля в пресс-службе президента Узбекистана сообщали, что первого национального космонавта планируется подготовить к краткосрочному полету продолжительностью 10-14 дней. Полет должен быть сопряжен с выполнением конкретной научной программы.

Там отметили, что запуск первого национального научного спутника "Мирзо Улугбек" формата CubeSat 6U предлагается осуществить в 2028 году.