Мантуров заявил о готовности РФ отправить на орбиту первого узбекского космонавта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова помочь Узбекистану в подготовке и отправке на околоземную орбиту первого национального космонавта, а также в запуске первого научного спутника, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев озвучил амбициозную задачу по подготовке и отправке на околоземную орбиту первого национального космонавта и запуск в космос первого искусственного спутника", - сказал Мантуров журналистам в ходе рабочего визита в Узбекистан.

"Как стратегический партнер Узбекистана, мы приветствуем эти планы и готовы задействовать весь наш богатый опыт и компетенции, чтобы всесторонне помочь их реализации", - заявил он.

16 февраля в пресс-службе президента Узбекистана сообщали, что первого национального космонавта планируется подготовить к краткосрочному полету продолжительностью 10-14 дней. Полет должен быть сопряжен с выполнением конкретной научной программы.

Там отметили, что запуск первого национального научного спутника "Мирзо Улугбек" формата CubeSat 6U предлагается осуществить в 2028 году.

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 97 украинских БПЛА

Самарский губернатор сообщил об попытке ВСУ атаковать промпредприятия региона

Три человека погибли на туристическом маршруте в Бурятии

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане
