Работу российского орбитального телескопа "Спектр-РГ" продлят до 2031 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Работающая в космосе с 2019 года орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" сохраняет высокий запас прочности, ее работу планируется продлить за пределы гарантийного срока - до 2031 года, сообщили в Российской академии наук (РАН).

"По итогам заседания бюро Совета РАН по космосу техническое состояние космической обсерватории "Спектр-РГ" признано достаточным для продолжения миссии за пределами гарантийного срока", - говорится в сообщении.

"На заседании было отмечено, что аппарат сохраняет высокий запас прочности, а его бортовые системы остаются исправными. Теперь Институту космических исследований РАН поручено подготовить программу научных исследований до 2031 года", - сообщили в академии.

Отмечается, что в новой программе исследований планируются ультраглубокий обзор центральных областей Галактики, расширенный обзор всего неба и совместные наблюдения с наземными и космическими обсерваториями, отдельное направление связано с высокоточным таймингом пульсаров и задачами рентгеновской навигации.

"Почти за семь лет мы ни разу не перешли на резервный комплект. Все системы телескопа работают штатно. Поэтому мы рассчитываем программу ещё как минимум на пять лет", - сообщил заместитель директора ИКИ РАН Александр Лутовинов, слова которого приведены в сообщении.

За время работы "Спектр-РГ" уже полностью выполнил научную программу и провёл восемь обзоров небесной сферы. Обсерватория обнаружила более 4 млн источников мягкого рентгеновского излучения, экстремально далёкие квазары, десятки тысяч скоплений галактик и сотни тысяч звёзд, проинформировали в РАН.

13 января в Институте космических исследований РАН сообщили о выполнении запланированной научной программы обсерватории "Спектр-РГ". Там отметили, что аппарат отработал период своего гарантийного срока, который составляет 6,5 лет.

14 ноября 2024 года директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сообщил "Интерфаксу", что астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" сможет проработать дольше гарантийного срока, запасов топлива хватит на несколько лет.