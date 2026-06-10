Работу российского орбитального телескопа "Спектр-РГ" продлят до 2031 года
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Работающая в космосе с 2019 года орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" сохраняет высокий запас прочности, ее работу планируется продлить за пределы гарантийного срока - до 2031 года, сообщили в Российской академии наук (РАН).
"По итогам заседания бюро Совета РАН по космосу техническое состояние космической обсерватории "Спектр-РГ" признано достаточным для продолжения миссии за пределами гарантийного срока", - говорится в сообщении.
"На заседании было отмечено, что аппарат сохраняет высокий запас прочности, а его бортовые системы остаются исправными. Теперь Институту космических исследований РАН поручено подготовить программу научных исследований до 2031 года", - сообщили в академии.
Отмечается, что в новой программе исследований планируются ультраглубокий обзор центральных областей Галактики, расширенный обзор всего неба и совместные наблюдения с наземными и космическими обсерваториями, отдельное направление связано с высокоточным таймингом пульсаров и задачами рентгеновской навигации.
"Почти за семь лет мы ни разу не перешли на резервный комплект. Все системы телескопа работают штатно. Поэтому мы рассчитываем программу ещё как минимум на пять лет", - сообщил заместитель директора ИКИ РАН Александр Лутовинов, слова которого приведены в сообщении.
За время работы "Спектр-РГ" уже полностью выполнил научную программу и провёл восемь обзоров небесной сферы. Обсерватория обнаружила более 4 млн источников мягкого рентгеновского излучения, экстремально далёкие квазары, десятки тысяч скоплений галактик и сотни тысяч звёзд, проинформировали в РАН.
13 января в Институте космических исследований РАН сообщили о выполнении запланированной научной программы обсерватории "Спектр-РГ". Там отметили, что аппарат отработал период своего гарантийного срока, который составляет 6,5 лет.
14 ноября 2024 года директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сообщил "Интерфаксу", что астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" сможет проработать дольше гарантийного срока, запасов топлива хватит на несколько лет.
Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.
Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.
26 февраля 2022 года космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Как сообщал "Интерфаксу" научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зеленый, российские специалисты не могут управлять немецким телескопом.