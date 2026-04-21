Мусорный полигон тлеет в Ленобласти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Тление ликвидируют на полигоне твердых бытовых отходов во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС во вторник.

Тление мусора на площади 1,5 тыс. кв. метров зафиксировано в деревне Лепсари.

Информация о пострадавших не поступала. Причины устанавливаются.

На этом полигоне неоднократно возникали пожары. Прокуратура выявляла нарушения в работе площадки, в том числе хранение отходов несоответствующих классов.