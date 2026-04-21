Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Минприроды Кубани требует взыскать с них 34,2 млрд рублей компенсации ущерба бюджету региона

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 24 июня основные слушания по иску Министерства природных ресурсов региона о взыскании с владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, суммарно 34,2 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ответчики - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна).

Представитель Минприроды края на предварительных слушаниях в очередной раз подтвердил свою позицию по взыскиваемой сумме - 34,2 млрд рублей. Это объем ущерба, причиненного окружающей среде и 30,725 млн рублей убытков, причиненных бюджету региона.

"Расчет ущерба производился по трем методикам. Из них две приняты Министерством природных ресурсов РФ и одна региональная", - заявил представитель истца.

Представитель министерства напомнил, что исковые требования не пересекаются с исковыми требованиями Росприроднадзора, которые были удовлетворены Арбитражным судом Краснодарского края в 2025 году, поскольку ведомство взыскивало ущерб Черному морю в результате крушения танкеров.

Судья, выслушав стороны по делу, счел его подготовленным к основному судебному разбирательству.

Третьими лицами в деле выступают Генпрокуратура РФ, департамент ветеринарии региона, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также страховщики ответственности судов - "Абсолют Страхование" и "ВСК".

Иск был принят к производству 31 января 2026 года.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, произошел разлив мазута. Были введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам танкеров в Арбитражный суд Краснодарского края. В августе 2025 года тот в полном объеме удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239"; а также солидарно взыскать с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" 49,46 млрд рублей ущерба в результате крушения танкера "Волгонефть-212". В ноябре 2025 года апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, а в марте 2026 года кассационный суд оставил жалобы компаний без удовлетворения.

В Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается и иск властей Анапы к компаниям на 0,7 млрд рублей в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов.

Хроника 15 декабря 2024 года – 21 апреля 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Минприроды Росприроднадзор Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть-239 Волгонефть-212
Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

 Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

 Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1811 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9071 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов