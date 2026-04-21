Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Минприроды Кубани требует взыскать с них 34,2 млрд рублей компенсации ущерба бюджету региона

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 24 июня основные слушания по иску Министерства природных ресурсов региона о взыскании с владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, суммарно 34,2 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ответчики - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна).

Представитель Минприроды края на предварительных слушаниях в очередной раз подтвердил свою позицию по взыскиваемой сумме - 34,2 млрд рублей. Это объем ущерба, причиненного окружающей среде и 30,725 млн рублей убытков, причиненных бюджету региона.

"Расчет ущерба производился по трем методикам. Из них две приняты Министерством природных ресурсов РФ и одна региональная", - заявил представитель истца.

Представитель министерства напомнил, что исковые требования не пересекаются с исковыми требованиями Росприроднадзора, которые были удовлетворены Арбитражным судом Краснодарского края в 2025 году, поскольку ведомство взыскивало ущерб Черному морю в результате крушения танкеров.

Судья, выслушав стороны по делу, счел его подготовленным к основному судебному разбирательству.

Третьими лицами в деле выступают Генпрокуратура РФ, департамент ветеринарии региона, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также страховщики ответственности судов - "Абсолют Страхование" и "ВСК".

Иск был принят к производству 31 января 2026 года.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, произошел разлив мазута. Были введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам танкеров в Арбитражный суд Краснодарского края. В августе 2025 года тот в полном объеме удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239"; а также солидарно взыскать с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" 49,46 млрд рублей ущерба в результате крушения танкера "Волгонефть-212". В ноябре 2025 года апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, а в марте 2026 года кассационный суд оставил жалобы компаний без удовлетворения.

В Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается и иск властей Анапы к компаниям на 0,7 млрд рублей в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов.