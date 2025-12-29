"Волгатранснефть" пытается в кассации обжаловать взыскание 35,5 млрд руб. ущерба Черному морю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года) подало жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение Арбитражного суда Краснодарского края, постановившего взыскать с компании в бюджет РФ 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю.

Согласно картотеке арбитражных дел, жалоба принята к производству 26 декабря, заседание назначено на 25 февраля 2026 года. Одновременно с жалобой компания подала ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины в связи с тяжелым финансовым положением, суд его удовлетворил.

Как сообщалось, в Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам танкеров в Арбитражный суд Краснодарского края.

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239"; а также солидарно взыскать с ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец этого судна) 49,46 млрд рублей ущерба в результате крушения танкера "Волгонефть-212".

В ноябре апелляционный суд подтвердил решения суда первой инстанции, оставив жалобы компаний без удовлетворения.

В августе Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ "Морспасслужба", постановив солидарно взыскать с владельцев танкеров 404,3 млн рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 0,5 млрд рублей.