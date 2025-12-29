Поиск

"Волгатранснефть" пытается в кассации обжаловать взыскание 35,5 млрд руб. ущерба Черному морю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года) подало жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение Арбитражного суда Краснодарского края, постановившего взыскать с компании в бюджет РФ 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю.

Согласно картотеке арбитражных дел, жалоба принята к производству 26 декабря, заседание назначено на 25 февраля 2026 года. Одновременно с жалобой компания подала ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины в связи с тяжелым финансовым положением, суд его удовлетворил.

Как сообщалось, в Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам танкеров в Арбитражный суд Краснодарского края.

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239"; а также солидарно взыскать с ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец этого судна) 49,46 млрд рублей ущерба в результате крушения танкера "Волгонефть-212".

В ноябре апелляционный суд подтвердил решения суда первой инстанции, оставив жалобы компаний без удовлетворения.

В августе Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ "Морспасслужба", постановив солидарно взыскать с владельцев танкеров 404,3 млн рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 0,5 млрд рублей.

Волгатранснефть Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

 Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });