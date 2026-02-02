Поиск

Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

: Демонтаж танкера "Волгонефть 239" в Краснодарском крае
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Министерства природных ресурсов региона о взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна) суммарно 34,25 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде, сообщается в картотеке суда.

Иск принят к производству 31 января, заседание назначено на 24 февраля.

Третьими лицами к делу привлечены Генпрокуратура, государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых "Кубаньгеология"", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (оба Краснодар).

Истцу необходимо предоставить в суд все доказательства, обосновывающие исковые требования, доказательства, подтверждающие правомерность расчета взыскиваемых сумм убытков, ущерба. Также истец должен направить копию заявления и приложенных к нему документов в адрес лиц, привлеченных к участию в деле.

Ответчику необходимо представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений по каждому доводу, содержащемуся в заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошел разлив топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам танкеров в Арбитражный суд Краснодарского края.

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239"; а также солидарно взыскать с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" 49,46 млрд рублей ущерба в результате крушения танкера "Волгонефть-212".

В ноябре 2025 года апелляционный суд подтвердил решения суда первой инстанции, оставив жалобы компаний без удовлетворения.

В Арбитражном суде сейчас также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 0,5 млрд рублей.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 02 февраля 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Минприроды Краснодарский край Волгонефть-239 Волгонефть-212
