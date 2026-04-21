Лавров заявил об аналитическом подходе РФ к ситуации с переговорами Ирана и США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве будут анализировать ситуацию с ирано-американскими переговорами в Исламабаде, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше отношение к переговорам, которые сейчас вроде бы могут возобновиться в Исламабаде, аналитическое. Мы будем анализировать то, что происходит, хотя происходит все мгновенно, за сутки может ситуация поменяться десять раз диаметрально", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул : "Очень трудно понять, насколько каждая из сторон уверена в устойчивости тех принципов, которые обсуждаются как выход из этого кризиса. Так что опыт учит опираться на факты, а фактов мы пока не видим. Мы видим угрозы, обещания, видим заверения, что если вы сделаете так, то будете процветать. И мы видим позицию Ирана, который абсолютно обоснованно говорит, что они уже оказывались в ловушке ложных обещаний, включая ту самую Всеобъемлющую программу действий по урегулированию ядерной программы Ирана, которая была одобрена СБ ООН в 2015 году, которая содержала все ответы на те вопросы, которые сейчас задают США, и из которой США сами и вышли".

"Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем - иранских, и американских переговорщиков, - удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договорённости 2015 года, я думаю, это будет уже большим успехом", - сказал российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров США Иран
