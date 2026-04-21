Трамп обвинил Иран в многочисленных нарушениях режима прекращения огня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что с момента начала действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, Иран неоднократно нарушал перемирие.

"Иран нарушал режим прекращения огня много раз", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Иранская сторона в свою очередь ранее обвиняла США в нарушении перемирия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне отмечал, что нарушения режима прекращения огня со стороны США и провокационные действия, в частности, угрозы и нападения на иранские торговые суда являются серьезным препятствием для продолжения дипломатического процесса.

Власти США, со своей стороны, ранее называли нарушением договоренностей перекрытие Ираном Ормузского пролива, а также - обстрелы нескольких шедших по нему судов.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.