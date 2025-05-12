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Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию

Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате парламента принять поправку о возможности граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования.

Ранее о подготовке такой поправки сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поправкой предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении", - сказал Володин.

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Изменения начнут действовать после 1 января 2026 года, уточнил председатель Госдумы.

Поправка подготовлена к законопроекту №840518-8 по вопросам совершенствования избирательного законодательства, который был принят в первом чтении 1 апреля.

Согласно действующей норме, при проведении выборов или референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК РФ.

Вячеслав Володин Госдума ЦИК
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