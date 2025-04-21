В ГД обсуждают возможность голосования с бумажным бюллетенем при проведении электронного голосования

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Государственной думе обсуждается поправка о возможности граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Текстом поправки предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении", - сказал Володин.

Он отметил, что таким образом избирателям будет предоставлена альтернатива.

Председатель Госдумы высказался о возможной поддержке поправки на межфракционном уровне. Предусматриваться, что изменения начнут действовать после 1 января 2026 года, уточнил он.

Поправка подготовлена к законопроекту №840518-8 по вопросам совершенствования избирательного законодательства, который был принят в первом чтении 1 апреля.

Согласно действующей норме, при проведении выборов или референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК РФ.