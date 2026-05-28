В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

Всего участвовать в выборах имеют право 18 партий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В сентябре 2026 года участвовать в выборах в Госдуму, не собирая подписи в свою поддержку, смогут 12 партий, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с представителями партий.

"На сей момент у нас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах", - сказала она.

По ее словам, ЦИК, скорее всего, примет решение о проведении голосования на предстоящих в сентябре выборах в течение трех дней.

"Мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что голосование будет трехдневное, потому что это запрос наших избирателей, так удобно им", - отметила она.

В сентябре выборы будут проводить в течение трех дней - 18, и 19 и 20 сентября. Кроме думских выборов в эти дни планируются более 2200 избирательных кампаний разного уровня, и должны быть замещены 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.