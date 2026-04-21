Минсельхоз предложил меры господдержки производства инкубационных яиц

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о мерах господдержки производства инкубационных яиц. Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как сказано пояснительной записке к проекту, предусматривается продление до 2030 года оказания государственной поддержки репродукторам первого и второго порядка. В действующем постановлении этот срок был рассчитан по 2025 год.

Проект также предусматривает возможность оказания в 2026 году господдержки инвестпроектов, отобранных ранее, но не профинансированных из-за недостатка бюджетных ассигнований, говорится в записке. В 2026 году предлагается отбирать для субсидирования проекты, реализация которых начата не ранее чем за четыре года до года проведения отбора.

Введение этих мер Минсельхоз объясняет необходимостью поддержки отечественных птицеводов. Ведомство сообщает, что с 2022 по 2025 год были реализованы и поддержаны 11 инвестиционных проектов на 980 тысяч птице-мест (два - яичного направления, восемь - мясного и один - по индейке), что позволило обеспечить производство более 1,4 млрд инкубационных яиц.

"Господдержка в виде возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию птицеводческих репродукторов позволила сконцентрировать на территории России поголовье родительских форм птицы для обеспечения бесперебойной работы птицефабрик по производству инкубационных яиц финального гибрида птицы, это подтверждается положительной динамикой производства мяса птицы", - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что импорт инкубационных яиц в Россию снижается. В частности, в индейководстве в 2025 году он сократился на 20%, до 15 млн штук, из-за вспышек гриппа птиц в странах поставщиках. "Отечественные производители сумели частично компенсировать дефицит за счет собственного производства инкубационных яиц (37 млн штук), повысив самообеспеченность до 71%, однако для реализации полного потенциала роста индейководства этого недостаточно", - сообщается в записке.

К тому же в этой отрасли существует практически полная зависимость от импорта исходных племенных форм, говорится в документе.

