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Данкверт допустил в будущем смягчение запрета на ввоз продукции животноводства из ЕС

Сейчас Россельхознадзор запретил ввоз "всего, что может переносить ящур"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Режим запрета на ввоз продукции животноводства из Евросоюза, введенный Россельхознадзором с 20 января из-за вспышки ящура в Германии, может быть смягчен, но при определенных условиях, которые не допускают ввоз в Россию потенциально опасной продукции, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Сейчас запрещено (ввозить - ИФ) все, что может переносить ящур. Все пока приостановили. Это будет жестко примерно в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (ящура по ЕС - ИФ) или не будет. Дальше могут быть смягчения, но может быть и не будет", - заявил Данкверт журналистамв кулуарах второго форума лидеров молочной индустрии.

При этом он подчеркнул, что смягчения будут касаться только тех предприятий, на которых проведены российские инспекции.

"Они дальше будут допущены только через инспекцию", - добавил чиновник.

По словам Данкверта, речь идет о продукции, которая находится за рамками российского продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года. Тогда Россия запретила ввоз значительного количества продукции животноводства, этот запрет сохраняется.

"Но и за рамками продэмбарго много продукции, включая технические жиры, различные виды композитной продукции, то есть все, что поставляется с ветеринарными сертификатами", - заявил он.

До январского запрета был разрешен и ввоз племенного скота.

По данным Россельхознадзора, в 2023-2024 годах ЕС был основным поставщиком в Россию племенных животных и другой племенной продукции. Так, в 2023 году было ввезено 4 403 голов племенных свиней, в 2024 году - 2 053 головы. Это 99% всего импорта.

Поставки племенного крупного рогатого скота и лошадей в 2023 году составили 19 953 голов, в 2024 году - 3 525 голов (соответственно 88% и 97%).

Кроме того, в 2023 году из стран ЕС было ввезено 30,1 млн штук племенных инкубационных яиц, в 2024 году - 16,1 млн штук. Это составило, соответственно, 88% и 85% от всего импорта.

Ввоз племенных суточных цыплят из ЕС составил в 2023 году 1,4 млн голов (95% от всего импорта), в 2024 году - 1,3 млн голов (84%).

Россельхознадзор Сергей Данкверт Германия Евросоюз
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