Производители индейки отметили дефицит инкубационных яиц

Это связано с птичьим гриппом, в том числе во Франции и Канаде

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Производство индейки в России в 2025 году может увеличиться на 6-7%, прогнозируют в Национальной ассоциации производителей индейки, но отмечают, что отрасль сталкивается с дефицитом инкубационных яиц. Об этом пишет издание "Агроэксперт".

"Есть планы по 2025 году, они сейчас консервативные с учетом ряда рисков. Планируем рост в районе 6-7%, в мясе это будет 465 тыс. тонн. В конце прошлого года ожидания были выше", - заявил на конференции "Лидеры АПК" исполнительный директор ассоциации Анатолий Вельматов.

В 2024 году производство индейки в стране увеличилось на 3,8%, до 438 тысяч тонн.

"Раньше мы импортировали 90% иностранного материала в виде яиц, теперь 65% инкубационных яиц производим внутри страны. Но в последние четыре месяца из-за расширения заболеваемости, в первую очередь гриппом птиц во Франции и в Канаде, на репродукторах второго порядка мы столкнулись с дефицитом инкубационных яиц", - сказал он.

По словам Вельматова, в отрасли есть инвестпроекты, которые в ближайшее время повысят степень обеспеченности инкубационным яйцом. Речь идет о строительстве новых репродукторов второго порядка. "Сейчас мы импортируем в районе 22 млн инкубационных яиц. В планах нарастить производство на 20-25 млн штук в год. Следующие этапы - локализация и строительство репродукторов первого порядка. Уже ведутся переговоры с иностранными партнерами, которые готовы к локализации племенной базы у нас в стране", - отметил он.

Вельматов также сообщил, что целевой показатель по экспорту мяса индейки на этот год - 35 тысяч тонн. В 2024 году было экспортировано 27,67 тысячи тонн. Основной рынок - Китай, на который в 2024 году пришлось 16,6 тысячи тонн. Российские производители закрывают 98% китайского импорта этой продукции.