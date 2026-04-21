Секретарь Совбеза РФ предвидит тяжелые последствия выхода из СНГ для экономики Молдавии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Выход Молдавии из Содружества независимых государств приведет ее к разрушению экономических связей с Россией и другими странами организации, сообщил "Комсомольской правде" секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

"Мы внимательно отслеживали действия руководства страны, не раз говорили, что выход республики из СНГ приведет к разрушению экономических связей как с Россией, так и с другими странами Содружества, то есть произойдет потеря рынка, который был нацелен на Восток", - сказал он.

По его словам, отказ Молдавии от взаимодействия в рамках СНГ может привести к обнищанию населения и неустойчивой экономике.

"Не будет беспошлинной торговли в странах, которым молдавская продукция была знакома и где она была востребована, - сказал Шойгу. - Также из стран СНГ осуществлялась закупка сырья по приемлемым ценам. После выхода из СНГ такого не будет".