В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Национальный российский мессенджер можно назвать как Max, так и Макс, эти наименования равнозначны, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе сервиса.

"Наименования Мax и Макс равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта. Международное название необходимо Мax, поскольку мессенджер развивается также на зарубежных рынках", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

В пресс-службе отметили, что за рубежом сервисом пользуется более 7 млн человек в 40 странах.

Ранее пользователи обратили внимание, что мессенджер стал называться на кириллице в магазинах приложений.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.

В середине марта в пресс-службе сообщил, что количество пользователей Max достигло 100 млн человек.