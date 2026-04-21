Поиск

Генпрокуратура выявила нарушения в опросниках для проверок бизнеса надзорными органами

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура опротестовала незаконные приказы Минцифры, Федерального медико-биологического агентства, Ростехнадзора, Рослесхоза и других ведомств об утверждении чек-листов до проверок бизнеса.

"Надзорное ведомство выявило несоответствующие законодательству приказы Ростехнадзора, Рослесхоза, Ространснадзора, ФМБА, Минцифры и Минкультуры, которыми были утверждены формы списков контрольных вопросов (чек-листов)" , - сообщила Генпрокуратура.

Эти документы обязательны для применения при плановых проверках, они содержат вопросы, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении предпринимателями требований в различных сферах.

"Это касается промышленной безопасности, транспортировки, хранения и учета древесины и продукции ее переработки, контроля на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, состояния Музейного фонда Российской Федерации и др", - сообщили в Генпрокуратуре.

Однако выявленные чек-листы оказались неактуальными, поскольку содержали ссылки на утратившие силу правовые акты, в связи с чем использоваться не могли.

"Генпрокуратура России принесла протесты на незаконные нормативные документы. В результате организована работа по приведению проверочных листов в соответствие с законодательством" , - заявило ведомство.

Генпрокуратура Минкультуры Минцифры Рослесхоз Ростехнадзор ФМБА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

