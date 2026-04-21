В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

Допрос директора Евгения Капьева и трех сотрудников в издательстве связывают с возможными показаниями сотрудников Popcorn Books

Холл издательства "Эксмо" Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Издательство "Эксмо" называет ложью информацию в СМИ об иностранном финансировании, которая появилась на фоне задержания и допроса его гендиректора Евгению Капьева в рамках дела об экстремизме.

"В медиаполе звучат ложные утверждения об иностранном финансировании издательства "Эксмо". Ни издательство "Эксмо", ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования. Бенефициарами издательства "Эксмо" являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков (сооснователь издательства - ИФ). Данные сведения имеются у налоговых органов", - заявила компания.

Там обратили внимание, что "уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к "Эксмо"".

"Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books, - сказано в заявлении. - Спустя год после возбуждения дела директор "Эксмо" и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу. Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в "Эксмо" ежегодно выходит более 11 тысяч наименований, и для осуществления усиленного контроля ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику начиная с 2022 года.

В частности, речь идет о приказе № 10 от 01.12.2022 о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, педофилии при осуществлении издательской деятельности, приказе № 07/ФД от 15.05.2025 о дополнениях и повторной проверке выполнения приказа № 10 от 01.12.2022, а также приказе № 9/02/ФД от 20.05.2025 об утилизации остатка книг по 55 наименованиям в местах нахождения.

В "Эксмо" подчеркнули также, что во вторник, 21 апреля, "никаких следственных действий, в т.ч. изъятий книг в офисе издательства "Эксмо" по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, или на его складах не проводилось". Об обысках сообщали некоторые СМИ.

21 апреля в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что Капьев, а также главный редактор "Эксмо" Александра Шипетина "задержаны для проведения следственных действий" по делу об организации деятельности экстремистского сообщества.

Позже в издательстве заявили, что Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены в Следственный комитет для допроса по возбужденному в мае прошлого года делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn books).

О расследовании уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК) стало известно в мае 2025 года. Всего в рамках дела проходят восемь человек, часть из которых находятся в розыске.

В 2025 году в СКР сообщили о задержании нескольких сотрудников ООО "Индивидуум принт", которые, по мнению следствия, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией в России.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение издательства Individuum. В 2023 году 51% акций последнего было продано издательству "Эксмо". В 2025 году Popcorn Books было закрыто.

Основанное в 1991 году издательство "Эксмо" входит в издательскую группу "Эксмо-АСТ", является крупнейшим российским издательством.

В ноябре 2023 года Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "Международного движения ЛГБТ" и запрете его деятельности в России.