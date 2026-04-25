Поиск

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев и ряд сотрудников издательства, о допросе которых сообщалось 21 апреля, настоящее время находятся в статусе свидетелей по возбуждённому в 2025 году уголовному делу об экстремизме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издательства.

Tам добавили, что Капьев и ряд других сотрудников издательства обязаны явиться на допрос к следователю в понедельник.

21 апреля в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что Капьев и несколько сотрудников издательства "задержаны для проведения следственных действий" по делу об организации деятельности экстремистского сообщества.

Позже в издательстве заявили, что Капьев и ещё ряд сотрудников были доставлены в Следственный комитет для допроса по возбуждённому в мае прошлого года делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn books).

О расследовании уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК Р) стало известно в мае 2025 года. Всего в рамках дела проходят восемь человек, часть из которых находятся в розыске.

В 2025 году в СКР сообщили о задержании нескольких сотрудников ООО "Индивидуум принт", которые, по мнению следствия, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории РФ.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение издательства Individuum. В 2023 году 51% акций последнего было продано издательству "Эксмо". В прошлом году Popcorn Books было закрыто.

Основанное в 1991 году издательство "Эксмо" входит в издательскую группу "Эксмо-АСТ", является крупнейшим российским издательством.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "Международного движения ЛГБТ" и запрете его деятельности в РФ.

СКР Эксмо Эксмо-АСТ Popcorn Books Individuum Евгений Капьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

 В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

