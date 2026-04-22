Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

Гора Мунку-Сардык Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют тела погибших участников туристической группы, которая совершала восхождение к пику горы Мунку-Сардык в Бурятии, в районе места происшествия бушует метель, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

"Ночью 22 апреля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вышли на связь и доложили о ходе операции. Группе удалось достичь места гибели туристов к 20:00 предыдущего дня. К 03:10 ночи первый этап работ был завершен", - говорится в сообщении.

Тела двоих погибших транспортировали в район местности "Озеро", еще одного туриста доставили к автомобилю в местности "Стрелка". Продвижение спецтехники до "Стрелки" позволило сократить дистанцию пешей транспортировки тел с 20 до 15 км.

"Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной", - отметили в агентстве ГО и ЧС.

Для усиления группировки привлечены пять добровольцев ПСО "ЛизаАлерт" из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.

Утром работы по эвакуации тел из труднодоступной местности возобновились.

Сообщалось, что группа из 15 человек из Красноярска прибыла в поселок Монды Окинского района и 18 апреля вышли из базового лагеря на маршрут. 20 апреля они достигли вершины, после чего стали совершать спуск обратно в связках по несколько человек.

Последняя связка туристов отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись для поисков пропавших людей. Их тела были обнаружены вверху по склону. В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты.

В ночь на 21 апреля несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели людей. К туристам выдвинулся отряд спасателей. Установлено, что среди погибших мужчина 1983 года рождения и женщины 1982 и 1985 годов рождения.

Группа была зарегистрирована в МЧС. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи допросили директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора, которые были организаторами этого тура. Они также участвовали в походе в составе данной группы.