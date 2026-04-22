Поиск

Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют тела погибших участников туристической группы, которая совершала восхождение к пику горы Мунку-Сардык в Бурятии, в районе места происшествия бушует метель, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

"Ночью 22 апреля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вышли на связь и доложили о ходе операции. Группе удалось достичь места гибели туристов к 20:00 предыдущего дня. К 03:10 ночи первый этап работ был завершен", - говорится в сообщении.

Тела двоих погибших транспортировали в район местности "Озеро", еще одного туриста доставили к автомобилю в местности "Стрелка". Продвижение спецтехники до "Стрелки" позволило сократить дистанцию пешей транспортировки тел с 20 до 15 км.

"Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной", - отметили в агентстве ГО и ЧС.

Для усиления группировки привлечены пять добровольцев ПСО "ЛизаАлерт" из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.

Утром работы по эвакуации тел из труднодоступной местности возобновились.

Сообщалось, что группа из 15 человек из Красноярска прибыла в поселок Монды Окинского района и 18 апреля вышли из базового лагеря на маршрут. 20 апреля они достигли вершины, после чего стали совершать спуск обратно в связках по несколько человек.

Последняя связка туристов отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись для поисков пропавших людей. Их тела были обнаружены вверху по склону. В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты.

В ночь на 21 апреля несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели людей. К туристам выдвинулся отряд спасателей. Установлено, что среди погибших мужчина 1983 года рождения и женщины 1982 и 1985 годов рождения.

Группа была зарегистрирована в МЧС. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи допросили директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора, которые были организаторами этого тура. Они также участвовали в походе в составе данной группы.

Бурятия Мунку-Сардык
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

 Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1842 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9077 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов