Две женщины и мужчина погибли на туристическом маршруте в Бурятии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Из числа участников туристической группы, которая совершала восхождение к пику горы Мунку-Сардык в Бурятии, погибли две женщины и мужчина, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

"По уточненным данным, участники туристической группы самостоятельно спустились с горы Мунку-Сардык и сообщили о гибели трех человек. Информация о погибших - мужчине 1983 года рождения и женщинах 1982 и 1985 годов рождения - передана в полицию", - говорится в сообщении.

В настоящее время ожидается прибытие спасателей для проведения необходимых работ на месте происшествия.

Как сообщалось, 15 человек из Красноярска прибыли в поселок Монды Окинского района и 18 апреля вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы обратно планировалось через четыре дня.

В ночь на 21 апреля несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. После сообщения о гибели людей к туристам выдвинулся отряд спасателей.

Группа была зарегистрирована в МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).