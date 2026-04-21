Поиск

Группа с тремя погибшими туристами в Бурятии насчитывала 15 человек

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Туристическая группа, три участника которой погибли в Бурятии на маршруте, совершала восхождение к пику горы Мунку-Сардык и насчитывала 15 человек, сообщает региональное СУ СКР.

"По предварительным данным, группа туристов из города Красноярска в составе 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района (...). 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине. Возвращение группы обратно планировалось 22 апреля к полудню", - говорится в сообщении.

В РоссииТри человека погибли на туристическом маршруте в БурятииЧитать подробнее

В ночь на 21 апреля несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. К туристам выдвинулся отряд спасателей.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. К базовому лагерю группы выехал следователь СК.

Ранее о гибели людей от переохлаждения на туристическом маршруте сообщили в региональном ГУ МЧС России.

МЧС России Красноярск Бурятия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

 Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 97 украинских БПЛА

Самарский губернатор сообщил об попытке ВСУ атаковать промпредприятия региона

Три человека погибли на туристическом маршруте в Бурятии

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Контактная сеть повреждена на станции Персиановка СКЖД, задерживаются 15 поездов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1805 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов