Группа с тремя погибшими туристами в Бурятии насчитывала 15 человек

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Туристическая группа, три участника которой погибли в Бурятии на маршруте, совершала восхождение к пику горы Мунку-Сардык и насчитывала 15 человек, сообщает региональное СУ СКР.

"По предварительным данным, группа туристов из города Красноярска в составе 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района (...). 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине. Возвращение группы обратно планировалось 22 апреля к полудню", - говорится в сообщении.

В ночь на 21 апреля несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. К туристам выдвинулся отряд спасателей.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. К базовому лагерю группы выехал следователь СК.

Ранее о гибели людей от переохлаждения на туристическом маршруте сообщили в региональном ГУ МЧС России.