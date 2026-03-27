Российский корвет провел в Балтийском море учение по поиску и уничтожению подлодки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Корвет Балтийского флота "Сообразительный" совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ провел в Балтийском море учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Экипаж корвета во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществил ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения корабля", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж "отработал задачи по поиску и уничтожению плавающих мин, выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел артиллерийские стрельбы по воздушным целям, а также внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля", проинформировали в Балтфлоте.