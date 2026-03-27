Военные РФ провели артиллерийские стрельбы и условные пуски крылатых ракет на Балтике

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Одинцово" в ходе планового учения в Балтийском море отработали условные (электронные) ракетные пуски "Калибров" и выполнили артиллерийские стрельбы, сообщил Балтфлот РФ в пятницу.

"Экипажи малых ракетных кораблей "Ставрополь" и "Одинцово" провели электронные ракетные пуски комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, и береговым целям. Данные объективного контроля подтвердили поражение назначенных целей", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее данным, экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям в Балтийском море. "В качестве морской мишени был задействован малый корабельный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 100 и 30-миллиметровых артиллерийских установок", - добавили в Балтфлоте.

Военные также провели тренировку по борьбе с морскими дронами, которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. "В качестве мишеней были использованы макеты безэкипажных катеров", - сообщил флот.

По его данным, более десяти экипажей вертолетов Ми-8 в рамках летно-тактического учения отработали уничтожение колонн техники, живой силы и укреплений условного противника на авиаполигоне в Калининградской области. Экипажи отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на дальности от 500 метров до двух километров с минимальных и средних высот, отметили в пресс-службе.

"Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых ракет С-8 и универсальных пушечных контейнеров УПК-23/250, со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23", - сообщил Балтфлот.