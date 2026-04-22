Дополнительная группировка спасателей направлена в Сызрань для поисково-спасательных работ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительные силы в количестве 55 спасателей направлены на место частичного обрушения жилого дома в Сызрани, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС РФ и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань для проведения поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации ЧП привлечены более 300 человек и свыше 80 единиц техники.

По данным губернатора Вячеслава Федорищева, частичное обрушение подъезда произошло в результате атаки БПЛА на Самарскую область. Были спасены четыре человека, еще несколько могут находиться под завалами.

