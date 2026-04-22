Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели достали тела двух человек, находившихся под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Сызрани, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По предварительной информации, людей под завалами больше нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, два многоквартирных дома получили повреждения в Сызрани в результате атаки беспилотников в среду. Один из них частично обрушился. Пострадали 12 человек.